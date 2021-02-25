Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin esnetilmesiyle ilgili kararların pazartesi günü kabine toplantısında tartışılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca'ya tedbirlerin nasıl esnetileceği ve sıralamanın nasıl olacağı soruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili pazartesi günü yapılacak kabine toplantısını işaret etti.

BİLİM KURULU'NUN ÖNERİLERİ KABİNE TOPLANTISINDA TARTIŞILACAK

Bakan Koca, "Tedbirler esnetilirken öncelik sıralaması nasıl olacak? Okullara mı öncelik verilecek, yoksa sokağa çıkma kısıtlaması mı kaldırılacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı. Bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak. Devamında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, gerektiğinde açıklama yapılmış olur. Alınan kabine kararı. Bizim sadece öneri noktasında bir çalışmamız var."

Fahrettin Koca, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti VİDEO