Fahrettin Koca koronavirüs haftalık vaka haritasını paylaştı.

Koronavirüs salgınında aşılama oranları arttıkça vaka sayıları düşüyor.

Omicron varyantı ile bir pik dönemi daha atlatan salgın sürecinde vaka sayıları günlük 15 bin bandına geriledi.

Bu kapsamda uzun süredir illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayılarına ilişkin veriler bu hafta da güncellendi.

Söz konusu verilerin gösterildiği harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından paylaşıldı.

Koca paylaşımında, "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.