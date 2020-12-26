Fahrettin Koca: Koronavirüsün yeni mutasyonuna Türkiye'de rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan PCR testlerinde İngiltere'de görülen 'Gen mutasyonuna' rastlanılmadığını açıkladı.

İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğuna inanılan koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu son olarak İsveç'e de sıçramıştı.

Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni halinin görülmediği ülkeler ise, İngiltere'ye sınırlarını birer birer kapatmıştı.

"MUTASYONA UĞRAMIŞ KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından İngiltere'de görülen yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün mutasyona uğramış hali ülkemizde tespit edilmemiştir diyen Koca, incelemelerin devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.

SON DÖNEMDE İNGİLTERE'DEN GELEN YOLCULARDA YENİ VİRÜS GÖRÜLMEDİ

Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda Tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği Gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek."



