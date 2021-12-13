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    Fahrettin Koca: KPSS puanına göre 20 bin sözleşmeli personel alınacak

    Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personel alım sürecinin başlatıldığını açıkladı.
    • AA
    • 13.12.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:47
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    Fahrettin Koca: KPSS puanına göre 20 bin sözleşmeli personel alınacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin personel alımı için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Bakan Koca açıklamasında: "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır.20 Bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi."

    Fahrettin Koca: KPSS puanına göre 20 bin sözleşmeli personel alınacak #1

    Fahrettin Koca: KPSS puanına göre 20 bin sözleşmeli personel alınacak #2

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