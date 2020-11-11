Fahrettin Koca: Kurallara uymayan taşıyıcılar virüsü başkalarına bulaştırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kurallara uyma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden koronavirüs salgını ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, pek çok kişinin kurallara uymadığı için birkaç gün içinde koronavirüs hastası olacağını belirtti.

"KURALLARA UYMAYAN TAŞIYICILAR VİRÜSÜ YAYIYOR"

Kurallara uyma çağrısında bulunan Bakan Koca, "Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi kurallara uymadığı için virüsü başkalarına bulaştırıyor." ifadelerini kullandı.