- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fahrettin Koca Manavgat'taki son durumu paylaştı
Fahrettin Koca Manavgat'taki son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
- İHA
- 30.07.2021 - 19:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden ve yaralı vatandaşlarımızla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"65 KİŞİ'DEN 60'I TABURCU EDİLDİ"
"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden 4 kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz"