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Fahrettin Koca Manavgat'taki son durumu paylaştı

Fahrettin Koca Manavgat'taki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.