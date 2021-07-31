Fahrettin Koca, yangınlarda yaralananlar hakkında bilgi verdi

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi 159 hastamızın tedavilerini tamamladık" dedi.

Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar devam ederken, yaralılara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı.

Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, tedavisi tamamlanan kişilerin sayısını açıkladı.

"160 KİŞİ ETKİLENDİ"

Koca mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular.

Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu."