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    Fahrettin Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları maske kullanımı konusunda uyardı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 11:07
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:25
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    Fahrettin Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden doğru maske kullanımına yönelik bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verme üzerine bulaştığını vurguladı.

    "BURNUN ALTINA İNDİRİLMİŞ MASKE, YARISI KESİLMİŞ MASKEDEN FARKSIZDIR"

    Maskenin doğru bir şekilde takılması gerektiğine dikkat çeken Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

    Koca, paylaşımında bir fotoğrafa da yer verdi.

    Fahrettin Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın #1

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