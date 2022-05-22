Fahrettin Koca: Maymun çiçeği pandemiye yol açmaz

Tüm dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 'Hastalık pandemiye yol açmaz, 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzelir' dedi.

Dünya çapında koronavirüs ile mücadeleyle geçen 2 yılın ardından, ülkelerde eski yaşama dönüş süreci başlamışken, yeni bir salgın korkusu alarm verdi.

7 Mayıs gününden itibaren İngiltere'den yayılmaya başlayan Afrika kökenli virüs, ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de vaka bildirdi.

Çiçek virüsünün bir benzeri olan maymun çiçeği, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

"Bir salgın bitti diğer salgın başladı" korkusu tüm dünyada endişe arz ederken, uzmanlar virüsün, koronavirüs pandemisine dönüşmeyeceğini iletiyor.

Türkiye'de vaka bildirilmedi

Avrupa'da maymun çiçeği vakası 100'ü aşarken, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vakanın Türkiye'de henüz görülmediği açıklandı.

Açıklamalar art arda gelirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, vatandaşları rahatlatacak bir paylaşımda bulundu.

"Maymun Çiçeği hastalığı pandemiye yol açmaz"

Virüsün pandemiye dönüşmeyeceğini aktaran Fahrettin Koca, şu ifadelerle devam etti;

"Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuyou müsterih olmalı: Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir Pandemiye yol açmaz.

"2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeliyor"

Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."