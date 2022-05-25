Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeği ülkemizde görülmedi, vatandaşlarımız müsterih olsun, nasıl hareket etmemiz gerektiğini takip ediyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını yerini normal yaşama bırakmaya başlamışken, yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü dünya çapında tedirginliğe neden oldu.

7 Mayıs günü itibarıyla adını duyuran Afrika kökenli virüs ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de vaka bildirdi.

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteren maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de henüz rastlanmadı.

"Vatandaşımız müsterih olsun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Vatandaşların içini rahatlaran açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte." şeklinde konuştu.

Fahrettin Koca: Maymun çiçeği tedirginlik oluşturmamalı ViDEO



"Bazı ülkeler canlı virüsü imha etmedi, aşı olarak geliştirdi"

Bakan Koca geri kalan açıklamalarında ise şu ifadeleri kullandı;

"Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz.

Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz.





"Bilim kuruluyla istişare halindeyiz"

Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz. Ama dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği, olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz.

"Görülen vaka olmadı, bu konuda gereksiz tedirginlik olmamalı"

Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte."