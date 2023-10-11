Fahrettin Koca: Meme kanseri tüm kanser türleri arasında yüzde 11,7’lik oranla ilk sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kadınlar arasında en sık görülen meme kanserinin tüm kanserler arasında yüzde 11,7’lik oranla ilk sıraya yükseldiğini dile getirdi.

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Sağlık alanında yapılan çalışmaların başında tarama geliyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından meme kanserine yönelik açıklamalarda bulundu.

Koca, paylaşımında meme kanserinin tüm kanser türleri arasında yüzde 11,7’lik oranla ilk sıraya yükseldiğini belirtti.

Öte yandan meme kanseri taramalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Erken evrelerde tespit kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta”

Koca, meme kanserinin geçmişte ileri evrede teşhis edilebildiğini, günümüzde ise bakanlık tarafından yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta, hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır.



Toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış ve bu tarama programlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Verilen hizmetler ücretsizdir.

Meme kanserinden korunmak için yöntemler

Paylaşımında meme kanserine karşı korunma yöntemlerine de değinen Koca, şu ifadeleri kullandı:

Tüm kanserlere karşı olduğu gibi sebze ve meyve açısından yeterli, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların dengeli tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltabilmektedir.



Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğu için annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir.



Meme kanserine karşı yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilir olan faktörler büyük rol oynamaktadır. Bunlar arasında obezlik, hiç doğum yapmamak, menopoz sonrası iki yıldan uzun süreyle hormon ilacı kullanmak da bulunmaktadır.

"İki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır"

Meme kanserinde en sık görülen belirtinin ağrısız, zamanla büyüyen bir kitle hissedilmesi olduğunu dile getiren Koca, şunları ifade etti:

20 yaşından başlayarak her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmektedir.



40-69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi bir yakınmaları yoksa bile her iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır. Bu mamografi taraması ücretsizdir.

"Erken dönemde teşhis, tedavide başarı oranını artırmakta"

Koca, meme kanserinin ileri dönemlere dek belirti vermeme ihtimali olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti: