Fahrettin Koca Mısır’da: Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını görüşecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Bakan Koca burada Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile bir araya geldi.

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AA

İsrail-Filistin hattında savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Büyük yıkımların ve binlerce can kaybının olduğu vahşette bugün 40'ncı güne girildi.

Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine çeviren İsrail'e ise dünya halklarından tepkiler yağıyor.

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde adeta bir insanlık dramı yaşanırken en büyük yardımlar Türkiye'den gidiyor.

Bakan Koca, Mısırlı mevkidaşıyla diplomasi trafiği yürüttü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.

Bu girişimler sonucunda Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştu.

Yardım gemisi Mısır'a ulaştı

İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a ulaştıran Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla, yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.

Bakan Koca Kahire'de

Bakan Fahrettin Koca, Gazze’ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire’ye geldi.

Mısırlı mevkidaşı karşıladı

Bakan Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

Bakan Koca ve mevkidaşı, buradan Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi’ne geçerek hastaları ziyaret edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)