Fahrettin Koca: Murat Kurum'un sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da koronavirüse yakalandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Murat Kurum'ın testinin pozitif çıktığını duyurarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ŞU AN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Çelik'in ardından Murat Kurum'la ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi.

Koca, Murat Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşarak, "Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım MURAT KURUM’A bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.