Fahrettin Koca: Mutant virüsler yayılım hızını artırdı

Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüsün 76 ile yayıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MUTANT VİRÜSLER 76 İLDE GÖRÜLDÜ"

"Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.

10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir.

Bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi.





"AŞIDAN BAŞKA SİLAHIMIZ YOK"

Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok.

Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."