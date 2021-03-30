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- Fahrettin Koca: Mutasyon her geçen gün artıyor
Fahrettin Koca: Mutasyon her geçen gün artıyor
Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyonun her geçen gün arttığını, oranın şu anda yüzde 75'lere ulaştığını söyledi.
- AA
- 30.03.2021 - 16:34
- Güncelleme : 30.03.2021 - 17:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi.
Koca, koronavirüs salgını gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
MUTANT VİRÜS TÜRKİYE'NİN TAMAMINA YAYILDI
İllerin tamamında mutasyonlu virüsün görüldüğünü söyleyen Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı.
Fahrettin Koca: Mutasyon her geçen gün artıyor VİDEO
MUTASYONDA AĞIRLIK İNGİLİZ VARYANTI
Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor." dedi.