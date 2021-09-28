- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fahrettin Koca: Okullar kesinlikle kapanmayacak
Fahrettin Koca: Okullar kesinlikle kapanmayacak
Sağlık Bakanı Koca, 0-17 yaş grubundaki vaka sayısının toplam vakaların yüzde 25'ine ulaştığını söyledi. Tedirgin olunacak bir durum olmayacağını belirten Koca, "Okullar kesinlikle kapanmayacak" dedi.
- AA
- 28.09.2021 - 12:05
- Güncelleme : 28.09.2021 - 12:12
Sağlık Bakanı Koca, 0-17 yaş grubundaki vaka sayısının toplam vakaların yüzde 25'ine ulaştığını söyledi.
Tedirgin olunacak bir durum olmayacağını belirten Koca, "Okullar kesinlikle kapanmayacak" dedi.