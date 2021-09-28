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    Fahrettin Koca: Okullar kesinlikle kapanmayacak

    Sağlık Bakanı Koca, 0-17 yaş grubundaki vaka sayısının toplam vakaların yüzde 25'ine ulaştığını söyledi. Tedirgin olunacak bir durum olmayacağını belirten Koca, "Okullar kesinlikle kapanmayacak" dedi.
    • AA
    • 28.09.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 12:12
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    Fahrettin Koca: Okullar kesinlikle kapanmayacak

    Sağlık Bakanı Koca, 0-17 yaş grubundaki vaka sayısının toplam vakaların yüzde 25'ine ulaştığını söyledi.

    Tedirgin olunacak bir durum olmayacağını belirten Koca, "Okullar kesinlikle kapanmayacak" dedi.

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