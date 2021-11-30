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    Fahrettin Koca, Omicron varyantı ve sağlık çalışanlarıyla ilgili konuştu

    Fahrettin Koca, Omicron varyantı ve sağlık çalışanlarıyla ilgili konuştu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de bulunmadığını belirterek, sağlık çalışanlarını yakın zamanda sevindirecek gelişmeler olacağını söyledi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 20:38
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Türkiye Omicron varyantının bulunmadığını belirten Koca, ağırlıklı olarak Delta varyantının görüldüğünü söyledi.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEYECANLANDIRACAK DUYURU

    Açıklamalarına devam eden Koca, sağlık çalışanlarını heyecanlandıracak bir duyuru da yaptı.

    "SEVİNDİRECEK GELİŞMELER OLACAK"

    Bakan Koca konuyla ilgili, "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca, Omicron varyantı ve sağlık çalışanlarıyla ilgili konuştu #1

    "KAPATMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Fahrettin Koca son olarak, varyant olmasına rağmen önemli bir kapatma düşünmediklerini de sözlerine ekleyerek, "Varyant olmasına rağmen önemli bir kapatma düşünmüyoruz. Önerdiğimiz tedbirler maske ve mesafe." dedi.

    Fahrettin Koca, Omicron varyantı ve sağlık çalışanlarıyla ilgili konuştu #2

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