Fahrettin Koca: Onaylı Randevu Dönemiyle randevu sadakat oranında büyük iyileşme var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Dönemiyle randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme olduğunu vurguladı. Bakan Koca, Sağlık Vadisi Projesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnameyi imzaladığını ve Türkiye sağlık vadisinin kurulduğunu söyledi.

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni dönem...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, geçtiğimiz günlerde başlayan Onaylı Randevu Sisteminin ardından oluşan son durumu sorması üzerine Koca, randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme olduğunu dile getirdi.

"Onaylı Randevu Dönemiyle randevu sadakat oranında büyük iyileşme var"

Bu konuda vatandaşlara gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür eden Koca şunları söyledi:

Bu konuda öncelikle vatandaşlarımıza gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Müsterih olun yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için.

Türkiye Sağlık Vadisi kuruldu

Gazetecilerin Sağlık Vadisi Projesiyle ilgili sorduğu soruya Bakan Koca şu şekilde cevap verd: