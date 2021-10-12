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    Fahrettin Koca: Oranlar yükseliyor, aşılarımızı yaptırmalıyız

    Vaka sayılarının artışa geçtiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, aşı ile ilgili uyarıda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.10.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 10:30
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    Fahrettin Koca: Oranlar yükseliyor, aşılarımızı yaptırmalıyız

    Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor...

    Aşılama çalışmaları hızla devam ederken, günlük vaka sayıları 30 binlere yükselmeye başladı.

    Sayılardaki dikkat çeken artış üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi.

    "AŞILARIMIZI YAPTIRMALIYIZ"

    Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

    "Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız.

    "ORANLAR YÜKSELİYOR"

    Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!"

    Fahrettin Koca: Oranlar yükseliyor, aşılarımızı yaptırmalıyız #1

    AŞILAMADA SON DURUM

    Öte yandan ülkede toplam yapılan aşı sayısı 112 milyon 746 bin 775'e ulaştı.

    Birinci doz uygulanan kişi sayısı 54 milyon 582 bin 373 olurken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 46 milyon 489 bin 129 oldu.

    Fahrettin Koca: Oranlar yükseliyor, aşılarımızı yaptırmalıyız #2

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