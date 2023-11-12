Fahrettin Koca paylaştı! Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü Mısır'a ulaşmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen ve içinde 51 konteyner tıbbi malzeme ile 20 tam donanımlı ambulansın yüklü olan geminin, bu gece Mısır'a varacağını duyurdu.

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ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'de Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de giriştiği sivil katliamda 37 gün geride kaldı.

Kadın, çocuk ve yaşlılarıyla 12 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği, 30 binden fazla insanın da yaralandığı saldırılar, her gün 4 saat durdurulacak.

İnsani yardımların ulaştırılması ve kentin kuzeyinde kalan sivillerin güneye gidebilmesi için verilen bu aralarda, bölgeye yardımların da ulaştırılmasına çalışılacak.

Türkiye, Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bir yandan yardım malzemeleri ulaştırılıyor bir yandan da diplomasi görüşmeleri yapılıyor.

1 aydır bombardımana uğrayan Gazze halkı için Türkiye'den bir yardım daha yola çıktı.

Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü

İzmir Alsancak Limanı’na demirleyen kuru yük gemisine, görevliler tarafından 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulans yüklendi.

Ardından gemi, Mısır’ın El-Ariş Limanı’na doğru yola çıktı.

Geminin yolculuğuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım geldi.

Yardım gemisi Mısır'a ulaşmak üzere

Bakan Koca, yolculuğunun 2'nci gününde olan geminin bu gece Mısır'a varmasını beklendiğini duyurdu:

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır’a varıyor.

"Türkiye olarak gemiyle yola çıkan sağlık yardımlarımız yaklaşık 500 ton ağırlığında ve öncekilerin 3 katı"

Bakan Koca, gemiyle ilgili yaptığı daha önceki açıklamasında yardımın içeriğine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

Gönderilen sağlık yardım malzemeleri içinde, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı konstrüksiyonlu tip ağır iklim sahra hastanesi ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer almaktadır.Bunların yanı sıra tam donanımlı 20 ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği sağlamak için jeneratörler de gönderilecek malzemeler arasında yer almaktadır



Türkiye olarak, bugün gemiyle yola çıkan sağlık yardımlarımız yaklaşık 500 ton ağırlığında ve öncekilerin 3 katını aşıyor. Yardımlarımız artarak devam edecek.

10 uçak dolusu insani yardım

Öte yandan, Gazze'ye insani yardımlar hava yoluyla da iletilmeye devam ediyor.

Gazze'ye bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesi Mısır'ın desteğiyle El Ariş Havalimanı'na sevk edildi.