Fahrettin Koca paylaştı: Gazze'ye yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 aydır saldırıya uğrayan Gazze halkı için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğünün yola çıktığını duyurdu. Koca, "51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulans İzmir’in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bir yandan yardım malzemeleri ulaştırılıyor bir yandan da diplomasi görüşmeleri yapılıyor.

1 aydır bombardımana uğrayan Gazze halkı için Türkiye'den bir yardım daha yola çıktı.

İzmir Alsancak Limanı’na demirleyen kuru yük gemisine, görevliler tarafından malzemeler ve ambulanslar yüklendi.

Ardından gemi, Mısır’ın El-Ariş Limanı’na doğru yola çıktı.

Yardımların en büyüğü

Konuya ilişkin paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada ilaç, tıbbi cihaz, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil 500 ton yardım ekipmanının bölgeye ulaştırılacağını açıklamıştı.

Bakan Koca yardımı sosyal medya hesabından, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı." sözleriyle duyurdu.

"İş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir"

Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Gazze’deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.



Bilindiği üzere, daha önce ilaç, tıbbi sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve jeneratörlerden oluşan 8 kargo uçağımız Mısır’ın El Ariş Havalimanına ulaşmıştı. Bugün itibarıyla ise Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar’ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye’den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir’in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır.

"Enerji desteği sağlamak için jeneratörler de gönderiliyor"

Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda organize edilen bu yardım gemisinin Cumartesi günü El-Ariş Limanına varması beklenmektedir.



Gönderilecek sağlık yardım malzemeleri içinde, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı konstrüksiyonlu tip ağır iklim sahra hastanesi ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra tam donanımlı 20 ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği sağlamak için jeneratörler de gönderilecek malzemeler arasında yer almaktadır.

"Yardımlarımız artarak devam edecek"