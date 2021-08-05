Fahrettin Koca paylaştı: Sağlıkçılar, Ayşe nineyi sırtında taşıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akçaya köyünde yürümekte zorluk çeken bir vatandaşı sağlıkçıların sırtında taşımasını paylaştı.

9 gündür çeşitli bölgelerde çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılırken, sağlıkçılar da afet bölgelerine koştu.

Yangından etkilenen vatandaşların tedavisi ve bölgelerden tahliyesi için yoğun çaba sarfeden sağlıkçılar, koronavirüs sürecinin başından bu yana destan yazmaya devam ediyor.

SAĞLIKÇILAR, YANGINDAN ETKİLENEN VATANDAŞI SIRTINDA TAŞIDI

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından fedakar sağlıkçılarımıza dair bir paylaşım yaptı.

Koca'nın paylaşımında, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akçaya köyünde yürümekte zorlanan bir vatandaşın sağlıkçılar tarafından taşınması yer aldı.

"AYŞE NİNE, GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI"

Bakan Koca paylaşımını şu ifadelerle yaptı:

"Milas’ın Akçakaya köyünün tedbiren tahliyesine karar verilince, köyde yaşayan ve yürümekte güçlük çeken Ayşe nine, ekiplerimiz tarafından evinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı."