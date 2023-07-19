Fahrettin Koca paylaştı: Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor

Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor.
Türkiye, AK Parti döneminde özellikle sağlık sektöründe büyük bir ilerleme kaydetti.
Öyle ki, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde de başarılarıyla ün saldı.
Şehir hastaneleri çıtayı en üst seviyeye çıkardı
21 yıllık dönemde, yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleriyle de çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin kimisi hizmete girerken kimisi ise yükselmeye devam ediyor.
Samsun Şehir Hastanesi yükseliyor
Yapım çalışmaları süren şehirlerden birisi de Samsun.
Bakan Koca paylaştı
Açılışı için gün sayılan Samsun Şehir Hastanesi'ne yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan paylaşım geldi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun Şehir Hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti.
"Uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak"
Hastanenin tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Koca, şunları kaydetti:
Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak.