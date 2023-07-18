Fahrettin Koca paylaştı: Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor Kentte inşa edilen 900 yatak kapasiteli Trabzon Şehir Hastanesi hızla tamamlanıyor. Açılışında 300 poliklinik, 33 ameliyathane, 236 yoğun bakım ünitesi bulunucak.

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ensonhaber.com

Türkiye, AK Parti döneminde özellikle sağlık sektöründe büyük bir ilerleme kaydetti.

Öyle ki, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde de başarılarıyla ün saldı.

21 yıllık dönemde, yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleriyle de çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin kimisi hizmete girerken kimisi ise yükselmeye devam ediyor.

Türkiye sağlık alanındaki başarılarını tüm dünyaya kanıtladı.

Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastaneleri yurdun her noktasında yükseliyor.

Bu kapsamda şehir hastanelerinin bir yenisi için daha çalışmalar sürüyor.

Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip şehir hastanelerinden biri de Trabzon'da inşa ediliyor.

Türkiye'de yapılan şehir hastanelerin 22'ncisi olan 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi; 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı Onkoloji Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi ile 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 300 poliklinik, 36 ameliyathane ve 236 yataklı yoğun bakım ünitelerini bünyesinde barındıracak.

Hizmete açılmasıyla birlikte yaklaşık 600 doktor görev yapacak Trabzon Şehir Hastanesi'nin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

"300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında şehir hastanesi için şu ifadeleri kullandı:

Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. 275 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane; 236’sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor.

Engelleme girişimi yaşanmıştı

Öte yandan inşaatı süren Trabzon Şehir Hastanesi'yle ilgili geçtiğimiz yıllarda engelleme girişimi yaşanmıştı.

Deniz üzerine inşa edilen hastanenin yapımının durdurulması için Trabzon Şehir Plancıları Odası hamle yapmıştı.

Oda, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatına yönelik yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı.