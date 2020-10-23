Fahrettin Koca: Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemlerde koronavirüs salgını artışına ilişkin yeni açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemlerde koronavirüs salgını artışına ilişkin yeni açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamarı şöyle:

"Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilglendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık.

Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Son birkaç günde riskin boyutu arttı.

Bursa'da 1 ay öncesine göre günlük vaka sayısı 3 kat, Bilecik'te 2 kat arttı.

Hastaların takibi yapılıyor ve ilaçlarını evlerine götürüyoruz."

Ayrıntılar gelecek...