Fahrettin Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım

Salgınla mücadelede 'simge bir gün' vurgusu yapan Bakan Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla kamuoyunun karşısına çıkacağını açıkladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor.

Bir yandan tedbirlere büyük önem verilirken, diğer yandan da aşılama çalışmalarına yönelik teşvik çalışmaları sürdürülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgın sürecine ilişkin rutin bilgilendirmeler yapıyor.

'SİMGE GÜN' VURGUSU

Bugün açıklama yapan Bakan Koca, salgınla mücadelede simge bir güne gelindiğini duyurdu.

SAAT 18.00'DE AÇIKLAMA YAPACAK

Saat 18.00'de kamuoyunu bilgilendireceğini belirten Bakan Koca, gündemdeki konuların başlıklar arasında yer alacağını söyledi.

"RUTİN SEYİR DIŞINDA BİR KONUŞMA"

Sık sık yaptığı açıklamalardan farklı, rutin seyir dışında bir konuşma gerçekleştireceğini Twitter hesabından duyuran Bakan Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18.00’de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00’de buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.