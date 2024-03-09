Fahrettin Koca, LÖSEV'le ilgili iddialara cevap verdi! 'Lösemi hastalarını istismar etmemeliler' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir vatandaşın, LÖSANTE Hastaneleriyle ilgili yönelttiği soruya, "Lösemi hastalının yanında kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler" dedi..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İstanbul Pendik'teydi..

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Bakan Koca'ya bir soru da LÖSANTE Hastanesi'yle ilgili oldu.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavisi için kurulan LÖSANTE Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat engeliyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyordu.

İşin gerçek yüzünü Fahrettin Koca açıkladı.

Gerçeği ortaya çıkardı

Bir vatandaşın Koca'ya yönelttiği "LÖSANTE Hastanesi'ne neden tam ruhsat vermeniz?" sorusu üzerine Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'yla ilgili bir yalanı daha çürüttü.

"Lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır"

Bakan Koca verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: