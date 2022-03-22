Fahrettin Koca: Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılara gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçti.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlıkçıların koronavirüs sürecinde oldukça yıprandığının altını çizen Koca, vatandaşlara sağduyu çağrısı yaptı.

"YAPILACAK DÜZENLEMELER SİZİ ŞİMDİDEN MÜSTERİH ETSİN"

Atılacak adımlarla sağlıkta şiddetin çözüleceğini sözlerine ekleyen Fahrettin Koca, "Bu devlet bir hukuk devletidir. Yapılacak düzenlemeler sizi şimdiden müsterih etsin." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"Sağlığı, saadeti olan kıymetli vatandaşlarım ve sağlık çalışanları, biliyoruz ki şiddet olayları hasta hekim ilişkisini daha çok etkilemeye başladı. Doktora şiddet uygulayanların birçoğunun başka şiddet vakalarının bulunması tesadüf değildir. Şiddet olaylarının büyük bir bölümünü sözlü şiddet oluşturuyor. Hasta ve hasta yakını ile sağlık çalışanı arasında kaynaklanan yanlış beklentidir.

Sağlık çalışanları için atacağımız adımlarla bu sorunu aşacağımızı düşünüyoruz. Bu devlet bir hukuk devletidir. Yapılacak düzenlemeler sizi şimdiden müsterih etsin. Sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalıyız. Sağlık profesyonellerinin anlaşılmaya ihtiyacı olduğu gibi bizlere gelen hastaların da anlaşılmaya ihtiyacı vardır.

"KANUN TEKLİFİ, ŞİDDET OLAYINDA CEZAYI ARTIRAN BİR SUÇ HALİNE GELECEK"

14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında cumhurbaşkanı Erdoğan 5 müjde verdi. 3'ü için harekete geçildi. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, meclise sunuldu. Sağlıkta şiddet yasası Adalet Komisyonu'na sevk edildi. Bu kanun teklifi şiddet olayında cezayı artıran bir suç olayı haline getirecek. Sağlık çalışanlarına sağlık ordusu adını verdik. Şimdi bunun göz ardı edilmesine izin veremeyiz.

Biri milletini düşmana, biri milletini hastalıklara karşı koruyan ordumuz var. Ordu millet olan bu toplum, bunları birbirinden ayıramaz. Hasta hakları korunmasında hassasız. Sağlık çalışanlarının açılan davalarda haksız bedeller ödemesine karşı gerekli adımları atacağız. Cumhurbaşkanımızın hasta haklarına ve çalışanlarına verdiği güven en büyük gücümüzdür."