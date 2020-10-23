Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemlerde koronavirüs salgını artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son dönemlerde koronavirüs salgını artışına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada artan salgınla ilgili önemli bilgiler vererek vatandaşları uyardı.

"ANADOLU'DA RİSKLİ BİR TIRMANIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Koronavirüs salgınının Anadolu'da ikinci zirve dönemini yaşadığını söyleyen Fahrettin Koca, "Riskli bir tırmanışla karşı karşıyayız" dedi.

"Anadolu'da ise ilk zirve eylülde görülmüştü, ikincisini şimdi yaşıyoruz." diyen Fahrettin Koca, Anadolu'da yaşayan vatandaşlardan virüse yönelik çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Fahrettin Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemini yaşıyor- İZLE

"SALGIN ANADOLU'DA İKİNCİ ZİRVE DÖNEMİNDE"

Bakan Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Söyleyeceklerim salgının herhangi şeklinde tırmanışının bütün vatandaşları ilglendirecek niteliktedir. Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ve diğer illerimizdir. İstanbul buna dahildir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül'de yaşamıştık.

Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Son birkaç günde riskin boyutu arttı."