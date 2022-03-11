Fahrettin Koca: Salgın tehdit olmaktan önemli ölçüde çıktı

2 yıl önce Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü bugüne özel bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının artık toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirtti.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Virüsün küresel salgına dönüşmesinin ardından Türkiye'de ilk vaka, 11 Mart 2020'de görüldü.Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm ise 17 Mart 2020'de yaşandı.

Salgınla geçen 2 yılda dünyadaki birçok ülkedeki gibi Türkiye'de de virüsün yayılmasını önleyebilmek için uçuşların durdurulması, sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitime geçilmesi, kafe ve restoran gibi yerlerin geçici süreyle kapatılması, kamuya açık etkinliklerin iptal edilmesi gibi çeşitli önlemler devreye alındı.

Tüm alınan önlemler ve aşıyla bağışıklık kazandırılması sonucunda virüsün etkisi önemli ölçüde azaldı.

BAKAN KOCA: SALGIN, TOPLUMSAL HAYATI TEHDİT EDEN BİR OLAY OLMAKTAN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü bugüne özel bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum."