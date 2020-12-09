Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te salgın düşüş göstermeye başladı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Koronavirüs salgınına yönelik konuşan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun salgındaki rolünün önemini altını çizerek, "Bilim Kurulumuzu yeni bilimsel çalışmaları, gelişen yeni durumları sürekli olarak değerlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

ALINAN TEDBİRLER İŞE YARAMAYA BAŞLADI, VAKALAR DÜŞÜYOR

Açıklamalarına devam eden Koca, salgının yayılmasını önlemede kritik rol oynayan tedbirlerin işe yaramaya başladığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına özen gösteren vatandaşlara teşekkürlerini ileten Fahrettin Koca, alınan tedbirlerden önce vaka sayılarında yükselişin yaşandığı 9 ilde bulaşın düşüşe geçtiğini söyledi.

Fahrettin Koca, salgında düşüşün yaşandığı 9 ili açıkladı- İZLE



BAKAN KOCA, VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞE GEÇTİĞİ 9 ŞEHRİ AÇIKLADI

Vaka sayılarında düşüşlerin yaşandığı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısında yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir. Daha sıkı kısıtlayıcı tedbirler kaçınılmaz olmuştur."