Hindistan mutasyonunun ortaya çıktığını açıklayan Bakan Koca, seyahat tedbirlerinin artırıldığını bu kapsamda 14 gün karantina şartı uygulanacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

İngiltere varyantının son günlerde hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Bakan Koca, mevcut mutasyonlar dışında yeni bir türün daha ortaya çıktığını duyurdu.

"HİNDİSTAN VARYANTI TESPİT EDİLDİ"

Hindistan varyantlı olarak bilinen yeni bir tür mutasyonun tespit edildiğini belirten Koca, "Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır." ifadelerini kullandı.

14 GÜN KARANTİNA ŞARTI

Bu kapsamda alınan tedbirlere de değinen Koca, "Hindistan’dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden ülkemize giriş yapmak isteyen kişiler belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir." diye konuştu.

Fahrettin Koca: Salgında Hindistan varyantı tespit edildi