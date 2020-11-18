Fahrettin Koca: Salgının artış trendi bütün ülkeye yayılmış durumda

Vaka sayılarının tüm ülkede artışa geçtiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya yıl bitmeden kavuşmanın ümidi içindeyim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Toplantıya katılarak sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vaka sayılarının dünya genelinde artışa geçtiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, "Kovid-19 vakalarının İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda." dedi.

"RADİKAL TEDBİRLERE BAŞVURMAMIZ KAÇINILMAZ OLMUŞTUR"

Yeni tedbirlerin önemini vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:

Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti.

Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. Görünen o ki hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız.

"YIL BİTMEDEN AŞIYA KAVUŞMANIN ÜMİDİ İÇİNDEYİM"

Aşı çalışmalarına da değinen Koca, şöyle devam etti:

Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir.

Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

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