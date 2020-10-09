Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke çapında alınan tedbirlerde sıkı denetim ve hızlı müdahalelerin salgının hızını düşürdüğünü açıkladı.

Toplantı için Adana'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgınla ilgili son durumu aktaran Bakan Koca, Adana'daki vakalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"SALGININ HIZINI KESTİK"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Valilerimizle, il müdürlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Fahrettin Koca: Salgının hızını yeniden kestik ViDEO



"ADANA'DA VAKA SAYISI KONTROL ALTINDA"

Adana nüfusu yoğun olan bir ilimiz. Ayrıca pek çok ile geçiş kavşağı olması nedeniyle insanın fazla olduğu bir yer. Adana eylül ayında salgındaki pikini yaşadı. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayısını kontrol altına aldık. Vaka sayımız üçte bir oranına düştü. En yüksek seviyesinden yüzde 66 azalma gösterdi. Adana'da kovid polikliniği başvuruları da azaldı. Müracat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar düştü. Yüzde 59, yoğun bakım yüzde 74 oranlarına düştü.





"TEDBİRLERE SIKI SIKI SARILALIM"

Büyüklerimizi yeterince koruyamadığmızı görüyoruz. 60 yaş üstü grubunun hastalığı daha ağır geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Adana'da büyüklerimizi daha iyi korumak için tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Temaslıları ne kadar erken teşhis edersek salgını kontrol etmede o kadar başarılı oluruz.

Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."