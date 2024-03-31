Fahrettin Koca sandık başında: Demokraside seçen seçilenden üstündür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için İstanbul'da Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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DHA

Türkiye'de seçim heyecanı sürüyor.

Sandıkların kapanmasına saatler kala vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturuyor.

Siyasi isimler de tek tek oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor.

Bu isimlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Fahrettin Koca, Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için öğlen saatleri oyununun kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Ailesiyle birlikte oy kullandı

Oyların kullanılacağı sınıfa giren Bakan Koca, sandık görevlileriyle de tek selamlaştı.

Bakan Koca ve ailesi 3305 adet sandıkta oy kullandı. Oy kullandıktan sonra Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

"Demokraside seçen seçilenden üstündür"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'umuzun tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapılacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir halk olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullandığımız şehirlerimiz için bir sorumluluğumuz. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside seçen, seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının sürekli olarak milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Koca oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)