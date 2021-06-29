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Fahrettin Koca: Şehir hastaneleri devletindir

Fahrettin Koca: Şehir hastaneleri devletindir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanelerin devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" dedi.