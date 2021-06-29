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- Fahrettin Koca: Şehir hastaneleri devletindir
Fahrettin Koca: Şehir hastaneleri devletindir
- AA
- 29.06.2021 - 16:35
- Güncelleme : 29.06.2021 - 17:23
Şehir hastanelerinin satıldığı iddiaları gündemdeydi.
Muhalefet partilerinin "Şehir hastaneleri yabancılara satıldı. Vatandaş, yabancıların sağlayacağı sağlık hizmetine mahkum edildi" şeklindeki ifadelerinin yalan olduğu orataya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, şehir hastanelerinin satıldığına yönelik iddialarla ilgili soruyu yanıtladı.
"HASTANELER DE BİNALAR DA ARSALAR DA DEVLETİNDİR"
Bakan Koca, şehir hastanelerinin devrinin söz konusu olmadığını belirtti.
Sağlık Bakanı ayrıca konuyla ilgili, "Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir." diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.
Fahrettin Koca: Şehir hastaneleri devletindir VİDEO
"İDDİALAR SÖZ KONUSU DEĞİL"
Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir."