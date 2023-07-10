Fahrettin Koca: Sel bölgesinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu

Hava şartları yaz sıcaklarına kısa bir ara verdi...
Yurt genelinde yağmur etkisini artırdı.
Karadeniz kıyılarında ise şiddetli sağanak sele neden oldu.
Zonguldak, bu yağışlardan en çok etkilenen illerden biri oldu.
Can kaybı ve yaralanmanın olmaması sevindirirken tüm önlemler alınıyor.
Acil müdahale üniteleri kuruldu
Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selden etkilenen Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu bildirdi.
"Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz"
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."