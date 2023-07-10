Fahrettin Koca: Sel bölgesinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selin vurduğu Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde geçici müdahale üniteleri kurulduğunu duyurdu.

AA

Hava şartları yaz sıcaklarına kısa bir ara verdi...

Yurt genelinde yağmur etkisini artırdı.

Karadeniz kıyılarında ise şiddetli sağanak sele neden oldu.

Zonguldak, bu yağışlardan en çok etkilenen illerden biri oldu.

Can kaybı ve yaralanmanın olmaması sevindirirken tüm önlemler alınıyor.

Acil müdahale üniteleri kuruldu

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selden etkilenen Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu bildirdi.

"Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: