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    Fahrettin Koca sosyal medya hesabından müjdeyi paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret müjdesini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 19:27
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    Fahrettin Koca sosyal medya hesabından müjdeyi paylaştı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.

    İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli gündem maddesi gençlere yönelik müjdeler oldu.

    Müjdeyi Erdoğan açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında müjdelerine tıp fakültesi öğrencilerinide ekledi. Erdoğan, "Devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın müjdesini paylaştı:

    "Cumhurbaşkanımız açıkladı: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıflarında okuyan, kurum personeli gibi mesai yaparak, nöbet tutarak çalışan, bilfiil hastalarla ilgilenen İntörn hekimlere ve diş hekimliği son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak." dedi.

    Fahrettin Koca sosyal medya hesabından müjdeyi paylaştı #1


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