Fahrettin Koca: Spor müsabakaları tedbirlere göre seyircili oynanabilecek

Fahrettin Koca: Spor müsabakaları tedbirlere göre seyircili oynanabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının sayıları belirlenerek tedbirli bir şekilde seyircili oynanabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, stadyumları doldurmayı iple çeken taraftarlara aylardır beklenen müjdeyi verdi.

BAKAN KOCA'DAN SPORSEVERLERE MÜJDE

Koca'nın açıklamasına göre spor müsabakaları, gerekli tedbirler alındıktan sonra seyircili oynanabilecek.

"GEREKLİ TEDBİRLERLE SEYİRCİLİ OYNANABİLECEK"

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek."

Koca: Spor müsabakaları tedbirlere göre seyircili oynanabilecek VİDEO