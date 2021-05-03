Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'ye gelecek Rus aşılarının ilk sevkiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla, Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Bakan Koca, Türkiye'ye gelecek üçüncü aşı olan 'Sputnik V'ye yönelik açıklama yaptı.

"HIZLI BİR AŞILAMA PROGRAMI YÜRÜTECEĞİZ"

Aşılama programına uyum ve sahada elde edilen sonuçların toplantıda ele alındığını anlatan Koca, "Hem miktar hem de çeşitlilik açısından aşı temini konusundaki çalışmalarımızı daha önce kamuoyu ile paylaştım. Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz.

"6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ RUS AŞISI GELECEK"

Cuma günü ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildiğini duyurmuştum. Böylece Sputnik V aşısı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muzun Acil Kullanım Onayı verdiği üç aşı oldu. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.

BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca: Sputnik aşılarının ilk sevkiyatı bu ay gerçekleşecek ViDE'O