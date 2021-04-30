Fahrettin Koca: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Rus aşısının acil kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Rusya, 2020 yılının Ağustos ayında, genel kullanım için koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurmuştu.

Virüse karşı geliştirilen ilk aşı niteliği taşıyan 'Sputnik V' aşısının acil kullanımı Türkiye'de onaylandı.

Haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, inceleme ve değerlendirme sürecini tamamladığını belirtti.

'SPUTNIK V' KULLANIMA GİRİYOR

Böylelikle üçüncü aşı olarak Rus aşısının ülkemizde kullanıma gireceğini belirten Bakan Koca, "İnceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü cuma namazı çıkışındaki açıklamasında, Rus aşısıyla ilgili olarak görüşmelerin yapıldığını belirterek, "Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." ifadelerini kullanmıştı.