Euro
9.9645
0.01%
Dolar
8.2837
0.98%
Altın
470.42
0.68%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
467.489
7.72%
EXEN Coin
26.73
-3.71%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti

    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın başlamasına ilişkin vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, "Tam kapanma zaruret haline gelmişti" dedi.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Tam kapanmayla ilgili vatandaşlardan destek beklediklerinin altını çizen Bakan Koca, 'bayramı bayram gibi yaşamak' için vatandaşların ellerinden geleni yapması gerektiğine dikkat çekti.

    "TAM KAPANMA ZARURET OLDU"

    Bakan Koca, "Alınan önlemlerle pik döneminde bir düşüş olsa da istediğimiz seviyede olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti ViDEO

    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti #1

    "AMACIMIZ, HASTA YÜKÜMÜZÜ AZALTMAK"

    Bakan Koca, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

    "Vaka oranlarını iller için her hafta yayınlamaktayız. Sıkı koordinasyon ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'dayız. Antalya'yı detayları ile değerlendireceğiz. Amacımız hasta yükümüzü giderek azaltmak.

    Antalya'da 3 kişilik ekiplerden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da yüzde 35 azalma gördük. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66.3'e düştü. Antalya'da hastane yükümüzün düşmeye başladığını görüyoruz.

    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti #2

    YENİ TEDBİRLER İSTİŞARE EDİLECEK

    65 yaş üstü vatandaşları aşılama oranımız Antalya'da yüzde 85. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Az sonra il değerlendirme toplantısı yapacağız. Yeni tedbirleri istişare edeceğiz.

    Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için bugün boyunca buradayız. Akşam ayrıca bir toplantı ile bilgilendireceğiz."

    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti #3

    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti #4

    Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir