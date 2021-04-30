Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın başlamasına ilişkin vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, "Tam kapanma zaruret haline gelmişti" dedi.

Antalya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tam kapanmayla ilgili vatandaşlardan destek beklediklerinin altını çizen Bakan Koca, 'bayramı bayram gibi yaşamak' için vatandaşların ellerinden geleni yapması gerektiğine dikkat çekti.

"TAM KAPANMA ZARURET OLDU"

Bakan Koca, "Alınan önlemlerle pik döneminde bir düşüş olsa da istediğimiz seviyede olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca: Tam kapanma zaruret haline gelmişti ViDEO



"AMACIMIZ, HASTA YÜKÜMÜZÜ AZALTMAK"

Bakan Koca, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Vaka oranlarını iller için her hafta yayınlamaktayız. Sıkı koordinasyon ile mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'dayız. Antalya'yı detayları ile değerlendireceğiz. Amacımız hasta yükümüzü giderek azaltmak.

Antalya'da 3 kişilik ekiplerden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da yüzde 35 azalma gördük. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66.3'e düştü. Antalya'da hastane yükümüzün düşmeye başladığını görüyoruz.





YENİ TEDBİRLER İSTİŞARE EDİLECEK

65 yaş üstü vatandaşları aşılama oranımız Antalya'da yüzde 85. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Az sonra il değerlendirme toplantısı yapacağız. Yeni tedbirleri istişare edeceğiz.

Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için bugün boyunca buradayız. Akşam ayrıca bir toplantı ile bilgilendireceğiz."