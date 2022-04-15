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- Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti
Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti
- Haber Merkezi
- 15.04.2022 - 11:24
- Güncelleme : 15.04.2022 - 11:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'nü ziyaret etti.
Tedavi altındaki çocukların yanına giderek tek tek sohbet eden Bakan Koca, genel durumlarıyla ilgili de bilgi aldı.
Her çocuğun saçını okşayarak yürekleri ısıtan Bakan, ardından ise hediyeler verdi.
Bakan Koca'nın ziyareti çocuklara motivasyon olurken, yüzlerindeki sıcak gülümsemeler ise kameralara yansıdı.
Fahrettin Koca, manevi değeri oldukça yüksek olan ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.
"Dilerim aileler, çocuklar bayramı gönlünce yaşar"
Ziyaretini 'biricik' olarak adlandıran Bakan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri aktardı;
"Sakarya programının en biricik ziyareti! Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde tedavi gören çocuklarımızın yanına gittik. Durumları hakkında bilgi aldık, kendileriyle az çok sohbet ettik. Dilerim bayrama kalmaz, tez şifa bulurlar. Aileler, çocuklar bayramı gönlünce yaşar."