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    Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti

    Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'ne giden Bakan Koca, tedavi altındaki çocuklara hediyeler verdi. Her bir çocukla sohbet eden Bakan, hastaların durumuyla ilgili bilgi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:43
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    Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'nü ziyaret etti.

    Tedavi altındaki çocukların yanına giderek tek tek sohbet eden Bakan Koca, genel durumlarıyla ilgili de bilgi aldı.

    Her çocuğun saçını okşayarak yürekleri ısıtan Bakan, ardından ise hediyeler verdi.

    Bakan Koca'nın ziyareti çocuklara motivasyon olurken, yüzlerindeki sıcak gülümsemeler ise kameralara yansıdı.

    Fahrettin Koca, manevi değeri oldukça yüksek olan ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

    "Dilerim aileler, çocuklar bayramı gönlünce yaşar"

    Ziyaretini 'biricik' olarak adlandıran Bakan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri aktardı;

    "Sakarya programının en biricik ziyareti! Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde tedavi gören çocuklarımızın yanına gittik. Durumları hakkında bilgi aldık, kendileriyle az çok sohbet ettik. Dilerim bayrama kalmaz, tez şifa bulurlar. Aileler, çocuklar bayramı gönlünce yaşar."

    Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti #1

    Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti #2

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