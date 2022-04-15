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Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti

Fahrettin Koca tedavi gören çocukları ziyaret etti

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'ne giden Bakan Koca, tedavi altındaki çocuklara hediyeler verdi. Her bir çocukla sohbet eden Bakan, hastaların durumuyla ilgili bilgi aldı.