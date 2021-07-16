Fahrettin Koca: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı" dedi.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısına ilişkin Twitter hesabı üzerinden sık sık bilgilendirme yapıyor.

Koca bugün yine aşılama sayısına ilişkin yeni bilgileri paylaştı.

62 MİLYON DOZUN ÜSTÜNE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam doz sayısının 62 milyonun üstüne çıktığını açıkladı.

Koca yaptığı açıklamada, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı." ifadelerine yer verdi.

AŞILAMANIN FAZLA OLDUĞU İLLER

Türkiye'de; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik aşılama oranı en yüksek olan iller arasında yer aldı.

İlk dört sıradaki iller bu alanda mavi kategoride yer alırken, mavi kategoriye yakalaşan il sayısı ise arttı.