Euro
10.0624
-0.74%
Dolar
8.4555
-1.08%
Altın
498.18
0.29%
Borsa
1.392
2.27%
Bitcoin
337.213
-1.15%
EXEN Coin
24.82
1.18%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı miktarını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarının 71 milyon dozu aştığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.07.2021 - 19:38
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 19:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı miktarını açıkladı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamalarla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmeye devam ediyor.

    TOPLAM YAPILAN DOZ SAYISI 71 MİLYONU AŞTI

    Bakan Koca, son yaptığı paylaşımında Türkiye'de uygulanan toplam doz miktarının 71 milyonu aştığını duyurdu.

    Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı miktarını açıkladı #1

    AŞI HARİTASINI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

    Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı miktarını açıkladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir