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Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı miktarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarının 71 milyon dozu aştığını duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 29.07.2021 - 19:38
- Güncelleme : 29.07.2021 - 19:47
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamalarla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmeye devam ediyor.
TOPLAM YAPILAN DOZ SAYISI 71 MİLYONU AŞTI
Bakan Koca, son yaptığı paylaşımında Türkiye'de uygulanan toplam doz miktarının 71 milyonu aştığını duyurdu.
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