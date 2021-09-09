Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini, onay alması durumunda ekimde seri üretime geçileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Salgının seyri ve aşı kampanyasındaki son duruma ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulunan Koca, yeni bir müjde verdi.

"TURKOVAC ONAY ALACAK AŞAMAYA GELDİ"

Sağlık Bakanı, milli imkanlarla üretilen yerli aşı TURKOVAC'ın onay alma aşamasına geldiğini duyurdu.

Fahrettin Koca, "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca: TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi VİDEO