Fahrettin Koca: Uğur şahin ve ekibiyle görüştük

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle, Biontech aşısının Türkiye'ye gelişi üzerinde son planlamaların ele alındığını açıkladı.

Fahrettin Koca: "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak."

AYRINTILAR GELİYOR..