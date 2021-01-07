Euro
9.0572
0.54%
Dolar
7.3722
0.91%
Altın
453.66
0.63%
Borsa
1.522
1.12%
Bitcoin
294.730
15.13%
EXEN Coin
11.31
0.00%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Fahrettin Koca: Uğur şahin ve ekibiyle görüştük

    Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle, Biontech aşısının Türkiye'ye gelişi üzerinde son planlamaların ele alındığını açıkladı.
    • AA
    • 07.01.2021 - 20:01
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 20:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca: Uğur şahin ve ekibiyle görüştük

     

    Fahrettin Koca: "Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık. Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak."

    Fahrettin Koca: Uğur şahin ve ekibiyle görüştük #1

    AYRINTILAR GELİYOR..

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir