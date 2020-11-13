Fahrettin Koca: Ülke genelinde hastalığın bulaşma hızı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığın bulaşma hızının büyük şehirlerde artışa geçtiğini açıkladı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca konuşmasında, salgın yayılımının ülke genelinde artışa geçtiğini vurguladı.

"HASTALIĞIN BULAŞMA HIZI ARTIYOR"

Bakan Koca, şu sözlerle devam etti:

"Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz.

Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."