Fahrettin Koca: Ülkemize giriş yapan 335 yolcu izolasyona alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den ülkeye giriş yapan yolcuların karantinada olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine alınan tedbirlerler hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika uçuşlarının askıya alındığını belirtti.

"335 YOLCU NEGATİF OLMASINA RAĞMEN İZOLASYONDA"

O an havada olan yolcular için de gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

"İNGİLTERE'DEN GELEN TÜM YOLCULAR TESPİT EDİLDİ"

14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."