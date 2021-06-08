Euro
10.4805
0%
Dolar
8.6052
-0.09%
Altın
523.77
-0.41%
Borsa
1.448
0.04%
Bitcoin
291.767
-2.29%
EXEN Coin
34.21
0.08%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 18 C

    Fahrettin Koca: Üniversite öğrencilerimiz 13 Eylül'den önce aşılarını olacak

    Fahrettin Koca, üniversite öğrencilerinin 13 Eylül'den önce aşılarını olacağını söyledi.
    • AA
    • 08.06.2021 - 23:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Koca: Üniversite öğrencilerimiz 13 Eylül'den önce aşılarını olacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada kendisine, üniversite öğrencilerinin aşılanmasının yüz yüze eğitimin başlaması için önemli bir adım olacağının hatırlanması üzerine bir paylaşım yaptı.

    Öğrencilerin 13 Eylül'den önce aşılanacağını söyleyen Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." dedi.

    Fahrettin Koca: Üniversite öğrencilerimiz 13 Eylül den önce aşılarını olacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir