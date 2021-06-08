Fahrettin Koca: Üniversite öğrencilerimiz 13 Eylül'den önce aşılarını olacak

Fahrettin Koca, üniversite öğrencilerinin 13 Eylül'den önce aşılarını olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada kendisine, üniversite öğrencilerinin aşılanmasının yüz yüze eğitimin başlaması için önemli bir adım olacağının hatırlanması üzerine bir paylaşım yaptı.

Öğrencilerin 13 Eylül'den önce aşılanacağını söyleyen Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." dedi.